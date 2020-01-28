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***HALKB* *ALNTF* *HLVKS* *GARAN* *ENJSA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

28.01.2020 17:02
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******ALNTF******HLVKS******GARAN******ENJSA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, ENJSA, GARAN, HLVKS, HALKB

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12098 FİNANSMAN BONOSU 28/01/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12059 FİNANSMAN BONOSU 28/01/2020 İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA72211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016X1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/01/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016X1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA12014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/01/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA12014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82022 FİNANSMAN BONOSU 28/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814832


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DESA 5,49 45.010.749 % 19,87  
ULUSE 36,22 14.627.442 % 14,26  
OYLUM 6,37 54.753.389 % 11,95  
GUBRF 10,24 169.531.440 % 10,70  
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Sterlin 7,7312 7,7700 % 0,25  
Frank 6,0961 6,1328 % 0,21  
Riyal 1,5835 1,5915 % 0,30  
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Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
Gümüş.Ons 17,54 17,58 0,09  
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