***HALKB* *ALNTF* *HLVKS* *GARAN* *ENJSA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***HALKB******ALNTF******HLVKS******GARAN******ENJSA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, ENJSA, GARAN, HLVKS, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12098 FİNANSMAN BONOSU 28/01/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12059 FİNANSMAN BONOSU 28/01/2020 İtfaENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA72211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016X1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/01/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016X1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA12014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/01/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA12014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82022 FİNANSMAN BONOSU 28/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814832BIST