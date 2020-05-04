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***HALKB* *ALNTF* *KOTON* *OTOKC* *ISMEN* *DEVA* *AKBNK* *VAKBN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

04.05.2020 16:48
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******ALNTF******KOTON******OTOKC******ISMEN******DEVA******AKBNK******VAKBN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, DEVA, ERGLI, ISMEN, KOTON, OTOKC, HALKB, VAKBN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK52078 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF52014 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF52022 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF52030 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 İtfa
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/05/2020 İtfa
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52011 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52011 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2014 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52076 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 İtfa
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRSKOTN82018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OTOKC TRSOTKO72116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2018 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB62057 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842286


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TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
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Sterlin 8,7325 8,7763 % 0,03  
Frank 7,2650 7,3088 % 0,05  
Riyal 1,8692 1,8786 % 0,48  
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