***HALKB* *ALNTF* *KOTON* *OTOKC* *ISMEN* *DEVA* *AKBNK* *VAKBN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***HALKB******ALNTF******KOTON******OTOKC******ISMEN******DEVA******AKBNK******VAKBN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, DEVA, ERGLI, ISMEN, KOTON, OTOKC, HALKB, VAKBNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK52078 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF52014 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF52022 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF52030 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 İtfaDEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/05/2020 İtfaDEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52011 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 İtfaEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52011 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2014 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52076 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 İtfaKOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRSKOTN82018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OTOKC TRSOTKO72116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2018 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB62057 FİNANSMAN BONOSU 04/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842286BIST