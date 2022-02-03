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***HALKB* *ALNTF* *OSMEN* *AKTIF* *BRKT* *KTKVK* *DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

03.02.2022 17:48
***HALKB* *ALNTF* *OSMEN* *AKTIF* *BRKT* *KTKVK* *DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***HALKB******ALNTF******OSMEN******AKTIF******BRKT******KTKVK******DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [OSMEN, KTKVK, HALKB, ALNTF, BRKT, AKTIF, DENFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMK42211 50.000.000 03.02.2022 29.04.2022 07.02.2022
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK42288 250.000.000 03.02.2022 29.04.2022 07.02.2022
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL42232 125.000.000 03.02.2022 22.04.2022 07.02.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF42239 175.000.000 03.02.2022 21.04.2022 07.02.2022
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT42251 325.000.000 03.02.2022 08.04.2022 07.02.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB42229 500.000.000 02.02.2022 28.04.2022 07.02.2022
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK52212 250.000.000 02.02.2022 11.05.2022 07.02.2022


İlgili Şirketler [OSMEN, KTKVK, HALKB, ALNTF, BRKT, AKTIF, DENFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999279


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 406,10 8.770.574 % 9,99  
BRSAN 27,30 18.119.571 % 6,23  
OZGYO 2,40 30.629.215 % 6,19  
DESA 9,90 5.348.322 % 5,32  
TETMT 333,80 2.693.553 % 4,87  
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10:22 Alış Satış %  
Dolar 13,5545 13,5649 % -0,04  
Euro 15,5374 15,5518 % 0,14  
Sterlin 18,3994 18,4917 % 0,08  
Frank 14,6988 14,7873 % 0,24  
Riyal 3,6066 3,6247 % 0,03  
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10:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 2,69  
Altın Gr. 790 790 2,23  
Cumhuriyet 5.222 5.301 0,00  
Tam 5.196 5.328 -1,42  
Yarım 2.512 2.577 -0,69  
Çeyrek 1.260 1.289 -0,34  
Gümüş.Ons 22,51 22,54 0,14  
Gümüş Gr. 9,85 9,86 0,08  
B. Petrol 91,43 91,43 0,32  
Seans Raporu 10:22
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