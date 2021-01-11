***HALKB* *ALNTF* *SKBNK* *USAK* *GARAN* *BRKT* *VESTL* *OYAKC* *VAKBN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***HALKB******ALNTF******SKBNK******USAK******GARAN******BRKT******VESTL******OYAKC******VAKBN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, BRKT, ERGLI, GARAN, OYAKC, SKBNK, HALKB, USAK, VAKBN, VESTLMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT121A3 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/01/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT121A3 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT12114 FİNANSMAN BONOSU 11/01/2021 İtfaEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT12114 FİNANSMAN BONOSU 11/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT22113 FİNANSMAN BONOSU 11/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT42111 FİNANSMAN BONOSU 11/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AT2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/01/2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AT2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/01/2021 İtfaOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12116 FİNANSMAN BONOSU 11/01/2021 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12116 FİNANSMAN BONOSU 11/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 11/01/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 11/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32126 FİNANSMAN BONOSU 11/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/01/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900475BIST