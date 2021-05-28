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***HALKB* *ALNUS* *QNBFB* *OYYAT* *SMRFA* *KTKVK* *ISFIN* *GLBMD* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

28.05.2021 17:43



***HALKB******ALNUS******QNBFB******OYYAT******SMRFA******KTKVK******ISFIN******GLBMD******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, SMRFA, KTKVK, ISFIN, VAKBN, GLBMD, QNBFB, OYYAT, ALNUS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL82147 70.500.000 28.05.2021 27.08.2021 01.06.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL82139 647.500.000 28.05.2021 27.08.2021 01.06.2021
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMFE2115 15.500.000 28.05.2021 18.10.2021 01.06.2021
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK82151 224.000.000 28.05.2021 27.08.2021 01.06.2021
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN92117 200.000.000 28.05.2021 24.09.2021 01.06.2021
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB92112 288.433.142 28.05.2021 24.09.2021 01.06.2021
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK82119 32.093.000 28.05.2021 27.08.2021 01.06.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK82144 366.700.000 28.05.2021 27.08.2021 01.06.2021
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD82111 100.000.000 28.05.2021 27.08.2021 01.06.2021
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMDE2112 10.000.000 28.05.2021 08.10.2021 01.06.2021


İlgili Şirketler [HALKB, SMRFA, KTKVK, ISFIN, VAKBN, GLBMD, QNBFB, OYYAT, ALNUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938735


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Yarım 1.659 1.703 23,08  
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Gümüş.Ons 27,85 27,87 0,02  
Gümüş Gr. 7,67 7,68 0,06  
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