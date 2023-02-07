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***HALKB* *ARCLK* *AKSFA* *AKDFA* *TERA* *PNSUT* *CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

07.02.2023 17:46
***HALKB* *ARCLK* *AKSFA* *AKDFA* *TERA* *PNSUT* *CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***HALKB******ARCLK******AKSFA******AKDFA******TERA******PNSUT******CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, AKDFA, AKSFA, TERA, ARCLK, PNSUT, CRDFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL42349 100.000.000 07.02.2023 28.04.2023 09.02.2023
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN52318 31.000.000 07.02.2023 04.05.2023 09.02.2023
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT62319 38.500.000 07.02.2023 01.06.2023 09.02.2023
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TERA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERA82315 17.600.000 07.02.2023 07.08.2023 09.02.2023
- Arçelik A.Ş. ARCLK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFARCL82316 3.000.000.000 07.02.2023 03.08.2023 09.02.2023
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST82320 100.000.000 07.02.2023 01.08.2023 09.02.2023
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC52315 19.000.000 07.02.2023 03.05.2023 09.02.2023


İlgili Şirketler [HALKB, AKDFA, AKSFA, TERA, ARCLK, PNSUT, CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110783


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Cumhuriyet 7.653 7.768 -9,00  
Tam 7.690 7.763 8,00  
Yarım 3.757 3.799 4,00  
Çeyrek 1.878 1.899 2,00  
Gümüş.Ons 22,16 22,19 0,00  
Gümüş Gr. 13,41 13,43 0,00  
B. Petrol 84,08 84,08 -0,05  
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