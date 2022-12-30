***HALKB* *BNPFK* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
30.12.2022 17:51
***HALKB******BNPFK******YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB, YFMEN, BNPFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL32340 1.527.000.000 30.12.2022 31.03.2023 03.01.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL32332 399.000.000 30.12.2022 10.03.2023 03.01.2023
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFM52316 192.230.000 29.12.2022 04.05.2023 03.01.2023
- BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. BNPFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBNPFA2312 72.530.000 23.12.2022 22.12.2023 03.01.2023
İlgili Şirketler [HALKB, YFMEN, BNPFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091550
BIST
17:555.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 28,81
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
17:5518,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:5520,0122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:551.095,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.095,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SANEL
|22,88
|10.097.777
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.693.466
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.234.677
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|104.052.985
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|433.823.242
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.255.909
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,76
|420.550.828
|% -9,19
|
|ASELS
|62,50
|10.585.661.778
|% 6,29
|
|THYAO
|141,60
|6.404.926.426
|% -0,49
|
|TCELL
|38,12
|5.445.885.125
|% -0,21
|
|TUPRS
|529,20
|5.302.286.606
|% 4,48
|
|PETKM
|20,00
|4.726.035.791
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,82
|4.440.932.529
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,60
|3.794.148.419
|% 4,54
|
|YKBNK
|11,83
|3.061.563.634
|% -1,42
|
|PETKM
|20,00
|4.726.035.791
|% 0,70
|
|ISCTR
|12,85
|2.913.975.130
|% -0,54
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7061
|18,7108
|% 0,03
|
|Euro
|19,9538
|20,0122
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,5230
|22,6359
|% 0,07
|
|Frank
|20,2019
|20,3236
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9647
|4,9896
|% 0,10
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,94
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.394
|7.453
|20,00
|
|Yarım
|3.581
|3.643
|10,00
|
|Çeyrek
|1.796
|1.821
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|0,90
|