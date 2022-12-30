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***HALKB* *BNPFK* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

30.12.2022 17:51
***HALKB* *BNPFK* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***HALKB******BNPFK******YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, YFMEN, BNPFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL32340 1.527.000.000 30.12.2022 31.03.2023 03.01.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL32332 399.000.000 30.12.2022 10.03.2023 03.01.2023
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFM52316 192.230.000 29.12.2022 04.05.2023 03.01.2023
- BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. BNPFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBNPFA2312 72.530.000 23.12.2022 22.12.2023 03.01.2023


İlgili Şirketler [HALKB, YFMEN, BNPFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091550


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TERA 19,48 3.693.466 % 9,99  
SAMAT 19,32 92.234.677 % 9,96  
COSMO 121,50 6.058.499 % 9,95  
AKSGY 7,85 104.052.985 % 9,94  
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Riyal 4,9647 4,9896 % 0,10  
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Altın Ons 1.818 1.819 3,94  
Altın Gr. 1.096 1.096 4,44  
Cumhuriyet 7.362 7.473 36,00  
Tam 7.394 7.453 20,00  
Yarım 3.581 3.643 10,00  
Çeyrek 1.796 1.821 5,00  
Gümüş.Ons 23,65 23,68 -0,24  
Gümüş Gr. 14,30 14,32 -0,06  
B. Petrol 84,36 84,36 0,90  
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