***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.02.2020 17:30
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL42067
Nominal Değer (TL)
202.970.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/02/2020
Vadesi (Gün)
71
İtfa Tarihi
15/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817009
BIST
17:39122.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 2.803,68
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.138
En Düşük
120.159
17:395,9722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0131
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:396,5961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0238
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:39299,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -3,67
|Açılış
|: 299,76
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,61
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|309.999.132
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|32.171.693
|% 15,00
|
|HLGYO
|1,71
|238.461.483
|% 14,77
|
|CELHA
|11,35
|27.082.343
|% 13,96
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|QNBFL
|135,00
|808.601
|% -6,90
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|MRGYO
|1,52
|24.532.066
|% -4,40
|
|THYAO
|14,33
|1.307.438.167
|% 3,54
|
|PETKM
|4,24
|823.507.666
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|743.949.549
|% 7,70
|
|ASELS
|24,40
|658.172.402
|% 4,36
|
|SISE
|5,61
|534.873.208
|% 0,54
|
|TEKTU
|1,63
|309.999.132
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|823.507.666
|% 3,16
|
|KRDMD
|2,92
|426.239.808
|% 3,55
|
|HLGYO
|1,71
|238.461.483
|% 14,77
|
|ISGYO
|1,91
|269.833.390
|% 2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7501
|7,7890
|% -0,02
|
|Frank
|6,1350
|6,1720
|% -0,54
|
|Riyal
|1,5872
|1,5951
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|-14,56
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-22,02
|
|Yarım
|957
|982
|-10,65
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,33
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|0,04
|