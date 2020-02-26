***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
26.02.2020 16:34
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL82030
Nominal Değer (TL)
402.035.000
Vade Başlangıç Tarihi
26/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/02/2020
Vadesi (Gün)
170
İtfa Tarihi
14/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821740
BIST
17:42115.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 877,73
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:426,1571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
17:426,6869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:42322,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,79
|Açılış
|: 322,23
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.488.800
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|123.657.445
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.008.567
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|MERIT
|21,00
|38.734
|% 8,47
|
|SNPAM
|6,42
|11.215.640
|% -10,08
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,75
|15.338.855
|% -5,82
|
|THYAO
|13,23
|2.340.708.344
|% -1,85
|
|ASELS
|28,86
|2.262.055.775
|% -0,96
|
|GARAN
|10,64
|613.883.839
|% -0,19
|
|KRDMD
|2,91
|526.304.760
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|437.934.834
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|437.934.834
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|526.304.760
|% 3,19
|
|THYAO
|13,23
|2.340.708.344
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,33
|219.783.042
|% 1,53
|
|KARSN
|1,95
|251.006.810
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9421
|7,9820
|% -0,24
|
|Frank
|6,2820
|6,3198
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6373
|1,6455
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-3,77
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|53,82
|53,82
|-0,44
|
Seans Raporu
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 904, 64 artarak (% 0.66 ) 137, 161
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17:54
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNPAM, YBTAS
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17:54XU100
Endeks 115, 106 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 13, 665.00 milyon TL de
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17:53SEKFK
Yüzde 5.33 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 496 adet işlem
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17:52OYAYO
Yüzde 14.84 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 301, 502 adet işlem