***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.05.2020 11:44
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL82048
Nominal Değer (TL)
325.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
05/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/05/2020
Vadesi (Gün)
94
İtfa Tarihi
07/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842545
BIST
12:0698.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -285,74
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.449
12:067,0714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0268
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
12:067,6671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0196
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
12:06386,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 386,24
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.898.342
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.503.586
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.983.149
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|115.461
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|751.895
|% -9,91
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|PETUN
|22,60
|332.585.670
|% -8,94
|
|PETUN
|22,60
|332.585.670
|% -8,94
|
|GARAN
|8,21
|304.878.467
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,22
|278.552.375
|% 2,78
|
|AFYON
|2,71
|276.669.823
|% -7,82
|
|TSPOR
|5,83
|252.391.456
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,22
|278.552.375
|% 2,78
|
|AFYON
|2,71
|276.669.823
|% -7,82
|
|GSRAY
|2,67
|239.750.192
|% -3,96
|
|DOHOL
|1,88
|120.862.334
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,08
|62.454.941
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7659
|8,8099
|% 0,32
|
|Frank
|7,2481
|7,2918
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8773
|1,8867
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,78
|
|Altın Gr.
|385
|386
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.521
|-4,50
|
|Tam
|2.544
|2.582
|-4,60
|
|Yarım
|1.234
|1.262
|-2,20
|
|Çeyrek
|619
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|14,77
|14,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|28,84
|28,84
|1,64
|
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