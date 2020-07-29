***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.07.2020 14:05
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHALE2026
Nominal Değer (TL)
477.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
29/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/08/2020
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
27/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863328
BIST
15:171.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -9,34
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:176,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:178,2101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0746
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:17438,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,43
|Açılış
|: 438,30
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.805.482
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.620.562
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.668.040
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.677.905
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.323.313
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,22
|1.517.854.574
|% -0,71
|
|GUSGR
|6,28
|1.274.535.913
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,20
|910.699.974
|% -0,90
|
|GARAN
|7,29
|679.072.414
|% -1,49
|
|KRDMD
|3,01
|547.288.048
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,20
|910.699.974
|% -0,90
|
|GUSGR
|6,28
|1.274.535.913
|% 5,37
|
|IHLAS
|0,90
|184.254.246
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|237.949.611
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,01
|547.288.048
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0071
|9,0523
|% 0,79
|
|Frank
|7,5581
|7,6036
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,39
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.903
|7,50
|
|Tam
|2.961
|2.986
|7,70
|
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,70
|
|Çeyrek
|721
|730
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,53
|
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