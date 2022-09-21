***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 13:24
***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064469
BIST
13:453.253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -24,46
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
13:4518,3318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
13:4518,2042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0501
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
13:45987,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,17
|Açılış
|: 987,18
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,20
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler13:43
|ULUSE
|118,80
|11.226.288
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|136.244.709
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.490.696
|% 9,74
|
|BAGFS
|21,78
|81.311.177
|% 9,56
|
|MERKO
|7,23
|122.610.371
|% 9,38
|
|ISGYO
|12,47
|10.076.658
|% -9,96
|
|IHAAS
|61,15
|14.059.605
|% -9,94
|
|TSKB
|3,58
|98.855.195
|% -9,82
|
|AVOD
|3,08
|136.715.519
|% -7,78
|
|BASCM
|4,00
|35.944
|% -6,54
|
|THYAO
|69,65
|3.177.288.889
|% -3,86
|
|ASELS
|31,52
|2.057.839.762
|% 2,47
|
|VAKBN
|8,03
|1.842.134.753
|% -4,74
|
|GARAN
|19,68
|1.583.803.385
|% -2,28
|
|YKBNK
|7,07
|1.482.849.533
|% -1,26
|
|EKGYO
|3,90
|929.618.656
|% -2,74
|
|VAKBN
|8,03
|1.842.134.753
|% -4,74
|
|YKBNK
|7,07
|1.482.849.533
|% -1,26
|
|ZOREN
|3,77
|694.040.006
|% 4,72
|
|ISCTR
|8,18
|1.448.837.947
|% -1,33
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3167
|18,3219
|% 0,02
|
|Euro
|18,1930
|18,2106
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,7244
|20,8284
|% -0,24
|
|Frank
|18,9272
|19,0412
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8577
|4,8820
|% 0,11
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|10,92
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,37
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|15,00
|
|Tam
|6.685
|6.770
|-5,00
|
|Yarım
|3.257
|3.302
|3,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,15
|
|B. Petrol
|92,77
|92,77
|2,15
|