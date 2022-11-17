***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 16:54
***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080908
BIST
17:044.527
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -141,20
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:0418,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:0419,2276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1054
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:041.051,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.051,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,84
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MTRKS
|42,90
|135.013.136
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.155.894
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.777.823
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.777.823
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|132.520.556
|% 9,98
|
|JANTS
|136,80
|781.223.894
|% -10,00
|
|ELITE
|46,62
|55.553.663
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.723.390
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.149.924
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.323.048.758
|% -9,98
|
|THYAO
|107,10
|10.787.918.936
|% 2,39
|
|EREGL
|37,06
|6.541.939.450
|% 0,05
|
|ASELS
|40,90
|5.702.035.589
|% 2,66
|
|KONTR
|194,10
|4.443.993.385
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,80
|3.289.644.291
|% 6,81
|
|EKGYO
|5,44
|1.911.174.427
|% -1,63
|
|ALBRK
|3,12
|1.065.559.032
|% 1,30
|
|VAKBN
|9,41
|3.130.871.090
|% -8,55
|
|HALKB
|9,59
|2.939.509.408
|% -6,71
|
|YKBNK
|10,27
|3.060.064.864
|% -6,38
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6128
|18,6196
|% 0,16
|
|Euro
|19,2157
|19,2309
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,8375
|21,9470
|% -1,13
|
|Frank
|19,4687
|19,5860
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% 0,17
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-16,26
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-8,90
|
|Cumhuriyet
|7.025
|7.132
|-72,00
|
|Tam
|6.995
|7.111
|-51,00
|
|Yarım
|3.397
|3.477
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.738
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,45
|-0,37
|
|B. Petrol
|91,23
|91,23
|-1,63
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17AKGRT
Yüzde -6.92 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 728, 986 adet işlem
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17:16KARYE
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 31.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 981, 093 adet işlem
-
17:14VAKBN
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 436, 003 adet işlem
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 25 kaybederek (% -2.90 ) 3, 992
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, AGESA, IMASM, ISSEN, KATMR, PRDGS, MEGAP, DOKTA, KRSTL, ALFAS