***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2022 16:27
***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088979
BIST
16:295.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,71
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:2918,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:2920,0400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1150
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
20,0400
En Düşük
19,9600
16:291.091,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.091,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:29
|AYCES
|107,80
|14.937.304
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.427.097
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.246.958
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.391.257
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|RHEAG
|4,10
|9.684.285
|% -8,89
|
|ITTFH
|3,78
|182.872.029
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,22
|61.676.959
|% -7,12
|
|MAKTK
|6,42
|126.541.525
|% -7,09
|
|TMPOL
|33,90
|54.554.352
|% -6,25
|
|KRDMD
|18,66
|6.335.757.404
|% 2,47
|
|THYAO
|143,80
|5.655.176.609
|% -1,44
|
|AKBNK
|19,85
|4.885.264.820
|% -0,75
|
|EREGL
|41,92
|4.544.424.350
|% -0,05
|
|ISCTR
|12,78
|4.358.316.213
|% -1,39
|
|EKGYO
|8,00
|3.232.912.074
|% -2,32
|
|KRDMD
|18,66
|6.335.757.404
|% 2,47
|
|VAKBN
|12,27
|4.292.482.237
|% -3,31
|
|ISCTR
|12,78
|4.358.316.213
|% -1,39
|
|YKBNK
|12,14
|3.721.285.263
|% -0,90
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6649
|18,6709
|% 0,10
|
|Euro
|20,0300
|20,0400
|% 0,58
|
|Sterlin
|22,5961
|22,7094
|% -0,19
|
|Frank
|20,1035
|20,2246
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9478
|4,9726
|% 0,07
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|2,05
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.092
|1,38
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.361
|7.408
|11,00
|
|Yarım
|3.565
|3.622
|6,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,74
|81,74
|1,75
|
Seans Raporu
16:29
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