***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 15:59
***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205972
BIST
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17:138.193
En Düşük
|Değişim
|: -0,80%
|| -66,33
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:1327,8111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0854
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:1329,2663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:131.709,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 43,61
|Açılış
|: 1.710,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ERBOS
|237,60
|681.729.849
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.634.566
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|IHAAS
|16,31
|325.577.518
|% -9,84
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|THYAO
|223,20
|5.007.392.800
|% -0,84
|
|PETKM
|24,32
|4.732.218.885
|% 3,93
|
|BRSAN
|1.004,20
|4.477.630.989
|% 1,61
|
|TUPRS
|148,10
|3.994.892.031
|% 0,61
|
|ASELS
|43,16
|3.481.420.958
|% 0,14
|
|EKGYO
|7,74
|2.080.489.911
|% -2,40
|
|ZOREN
|6,38
|1.622.485.667
|% 0,79
|
|PETKM
|24,32
|4.732.218.885
|% 3,93
|
|YKBNK
|18,91
|3.281.517.878
|% -2,32
|
|ODAS
|13,70
|2.166.371.595
|% 1,26
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8078
|27,8111
|% 0,31
|
|Euro
|29,2562
|29,2663
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,6975
|33,8665
|% 0,11
|
|Frank
|30,5988
|30,7832
|% 0,65
|
|Riyal
|7,3894
|7,4264
|% 0,25
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|45,39
|
|Altın Gr.
|1.710
|1.710
|44,08
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.534
|11.620
|193,00
|
|Yarım
|5.785
|5.832
|97,00
|
|Çeyrek
|2.884
|2.916
|48,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|20,16
|20,19
|0,71
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|3,00
|