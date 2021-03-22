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***HALKB* *DENIZ* *GLBMD* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

22.03.2021 17:44



***HALKB******DENIZ******GLBMD******NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, DENIZ, GLBMD, NURVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62164 100.000.000 22.03.2021 25.06.2021 24.03.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK72136 205.000.000 19.03.2021 02.07.2021 24.03.2021
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK42121 5.150.000 22.03.2021 26.04.2021 24.03.2021
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA92113 50.000.000 22.03.2021 08.09.2021 24.03.2021


İlgili Şirketler [HALKB, DENIZ, GLBMD, NURVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919787


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Tam 2.879 2.953 121,41  
Yarım 1.391 1.429 58,73  
Çeyrek 698 714 29,37  
Gümüş.Ons 25,67 25,70 -0,56  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,39  
B. Petrol 64,63 64,63 0,08  
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