Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HALKB* *DFKTR* *QNBFB* *TFNVK* *YKBNK* *ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

29.01.2021 17:50



***HALKB******DFKTR******QNBFB******TFNVK******YKBNK******ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, ODEA, QNBFB, TFNVK, DFKTR, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL72122 108.000.000 29.01.2021 27.07.2021 02.02.2021
- Odea Bank A.Ş. ODEA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFODEA32154 177.450.000 29.01.2021 29.03.2021 02.02.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK72111 135.400.000 29.01.2021 30.07.2021 02.02.2021
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK72111 700.000.000 29.01.2021 28.07.2021 02.02.2021
- Doruk Faktoring A.Ş. DFKTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDFKT72114 80.000.000 29.01.2021 29.07.2021 02.02.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72118 282.500.000 29.01.2021 09.07.2021 02.02.2021


İlgili Şirketler [HALKB, ODEA, QNBFB, TFNVK, DFKTR, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906270


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:471.477
Değişim :  -1,45% |  -21,65
Açılış :  1.485  
Önceki Kapanış :  1.498  
En Yüksek
1.496 En Düşük
1.473
BIST En Aktif Hisseler17:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DZGYO 5,06 49.428.839 % 10,00  
TSGYO 5,39 7.122.112 % 10,00  
PKENT 1.524,60 22.003.434 % 10,00  
CMBTN 402,00 35.199.629 % 9,99  
ISKPL 19,48 658.249 % 9,99  
daha fazla
17:47 Alış Satış %  
Dolar 7,3004 7,3056 % -0,39  
Euro 8,8715 8,8787 % -0,28  
Sterlin 10,0047 10,0548 % -0,37  
Frank 8,1990 8,2484 % -0,30  
Riyal 1,9442 1,9539 % -0,28  
daha fazla
17:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 13,44  
Altın Gr. 438 438 3,22  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -12,00  
Tam 2.892 2.968 -14,15  
Yarım 1.398 1.436 -6,85  
Çeyrek 701 718 -3,42  
Gümüş.Ons 27,05 27,08 0,49  
Gümüş Gr. 6,41 6,41 0,14  
B. Petrol 55,76 55,76 0,66  
Seans Raporu 17:47
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru