***HALKB* *EPLAS* *EKGYO* *ALBRK* *MGROS* *BASCM* *OSTIM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***HALKB******EPLAS******EKGYO******ALBRK******MGROS******BASCM******OSTIM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALBRK, AYES, BASCM, EKGYO, EPLAS, HALKB, MGROS, OSTIMSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. E CENGİZ AVCI 30.000.000,000ALBRK 2 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. E İSA İSHAKOĞLU 10.000.000,000ALBRK 3 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. E İSA İSHAKOĞLU 10.000.000,000AYES 4 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E EMİNE ÇETİNER 7.056,640BASCM 5 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURHAN ÖZKEŞKEK 1.580,320EKGYO 6 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SEVİM BAHÇECİ 160,350EPLAS 7 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E GÜLNİHAL KOÇAK 6.000,000HALKB 8 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. E CELAL ÜNAL 50,000MGROS 9 MİGROS TİCARET A.Ş. E OĞUZ TUNÇKOL 5,226OSTIM 10 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E AYŞE ÖZEL 12.150,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915473BIST