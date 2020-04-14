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***HALKB* *GARAN* *KARSN* *ISMEN* *BOLUC* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

14.04.2020 17:36
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******GARAN******KARSN******ISMEN******BOLUC******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BOLUC, GARAN, ISMEN, KARSN, QNBFI, HALKB

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BOLUC TRSBOLU12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42036 FİNANSMAN BONOSU 14/04/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03AB5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 14/04/2020 İtfa
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM42021 FİNANSMAN BONOSU 14/04/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL42059 FİNANSMAN BONOSU 14/04/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837872


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PGSUS 61,60 695.214.749 % 10,00  
EPLAS 13,75 104.312 % 10,00  
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Sterlin 8,5847 8,6278 % 1,74  
Frank 7,0690 7,1115 % 1,47  
Riyal 1,8081 1,8172 % 0,75  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 23,44  
Altın Gr. 380 381 7,63  
Cumhuriyet 2.434 2.495 50,90  
Tam 2.501 2.567 52,40  
Yarım 1.217 1.249 25,50  
Çeyrek 610 625 12,80  
Gümüş.Ons 15,76 15,79 0,37  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,11  
B. Petrol 29,63 29,63 -2,11  
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