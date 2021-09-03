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***HALKB* *GARAN* *QNBFB* *BRKT* *SEKFA* *GARFA* *ODEA* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

03.09.2021 17:43



***HALKB******GARAN******QNBFB******BRKT******SEKFA******GARFA******ODEA******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, ODEA, GARFA, GARAN, QNBFB, SEKFA, BRKT, AKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALA2111 780.000.000 03.09.2021 03.12.2021 07.09.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL12227 100.000.000 03.09.2021 28.01.2022 07.09.2021
- Odea Bank A.Ş. ODEA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFODEAA2119 116.197.000 03.09.2021 20.12.2021 07.09.2021
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFAA2112 342.840.000 01.09.2021 01.12.2021 07.09.2021
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRAN22244 406.750.000 03.09.2021 28.02.2022 07.09.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK72210 406.600.000 03.09.2021 29.07.2022 07.09.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBKA2135 338.510.000 03.09.2021 24.12.2021 07.09.2021
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFHA2118 16.203.900 03.09.2021 10.12.2021 07.09.2021
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFHA2126 7.796.100 03.09.2021 10.12.2021 07.09.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDBRKTA2129 175.000.000 03.09.2021 03.12.2021 07.09.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBKA2133 228.050.000 03.09.2021 08.12.2021 07.09.2021


İlgili Şirketler [HALKB, ODEA, GARFA, GARAN, QNBFB, SEKFA, BRKT, AKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961771


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Tam 3.208 3.289 27,04  
Yarım 1.551 1.591 13,08  
Çeyrek 778 796 6,54  
Gümüş.Ons 24,73 24,76 0,84  
Gümüş Gr. 6,62 6,62 0,26  
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