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***HALKB* *GARAN* *QNBFB* *ISMEN* *ISFIN* *EMVAR* *ZKBVK* *KNTFA* *OYYAT* *KTKVK* *YKBNK* *GLBMD* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

26.11.2021 17:46
***HALKB* *GARAN* *QNBFB* *ISMEN* *ISFIN* *EMVAR* *ZKBVK* *KNTFA* *OYYAT* *KTKVK* *YKBNK* *GLBMD* *VAKBN*** BO


***HALKB******GARAN******QNBFB******ISMEN******ISFIN******EMVAR******ZKBVK******KNTFA******OYYAT******KTKVK******YKBNK******GLBMD******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, KTKVK, ZKBVK, KNTFA, GLBMD, QNBFB, EMVAR, GARAN, VAKBN, OYYAT, ISFIN, YKBNK, ISMEN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL12250 962.000.000 26.11.2021 28.01.2022 30.11.2021
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK22231 250.000.000 26.11.2021 24.02.2022 30.11.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK32229 400.000.000 26.11.2021 04.03.2022 30.11.2021
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF22225 7.000.000 26.11.2021 18.02.2022 30.11.2021
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK12215 20.001.000 26.11.2021 25.01.2022 30.11.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK62211 76.700.000 26.11.2021 10.06.2022 30.11.2021
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKA2218 83.150.000 26.11.2021 01.12.2022 30.11.2021
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRAN22251 472.650.000 26.11.2021 04.02.2022 30.11.2021
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFB22259 328.270.000 26.11.2021 04.02.2022 30.11.2021
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD22216 72.000.000 26.11.2021 01.02.2022 30.11.2021
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN22239 175.000.000 26.11.2021 24.02.2022 30.11.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32237 383.000.000 26.11.2021 04.03.2022 30.11.2021
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD22210 217.700.000 26.11.2021 03.02.2022 30.11.2021


İlgili Şirketler [HALKB, KTKVK, ZKBVK, KNTFA, GLBMD, QNBFB, EMVAR, GARAN, VAKBN, OYYAT, ISFIN, YKBNK, ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979878


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Tam 4.720 4.844 195,58  
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Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,15 23,18 -0,43  
Gümüş Gr. 9,27 9,28 0,16  
B. Petrol 73,69 73,69 -8,53  
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