***HALKB* *GEDIK* *ALNTF* *OYYAT* *DENIZ* *BRKT* *DEVIR* *EKTVK* *KFKTF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***HALKB******GEDIK******ALNTF******OYYAT******DENIZ******BRKT******DEVIR******EKTVK******KFKTF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, BRKT, DENIZ, DEVIR, EKTVK, GEDIK, KFKTF, OYYAT, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62138 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62135 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.06.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62135 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.06.2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62111 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62137 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62137 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 Kupon\Getiri ÖdemeDEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVR62127 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62166 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.06.2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62166 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.06.2021 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2117 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.06.2021 İtfaKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.06.2021 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD62113 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62115 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941767BIST