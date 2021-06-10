***HALKB* *GEDIK* *ALNTF* *OYYAT* *DENIZ* *BRKT* *DEVIR* *EKTVK* *KFKTF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
10.06.2021 17:18
***HALKB******GEDIK******ALNTF******OYYAT******DENIZ******BRKT******DEVIR******EKTVK******KFKTF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, BRKT, DENIZ, DEVIR, EKTVK, GEDIK, KFKTF, OYYAT, HALKB
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62138 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62135 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.06.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62135 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62111 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62137 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62137 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVR62127 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62166 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.06.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62166 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2117 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.06.2021 İtfa
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD62113 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62115 FİNANSMAN BONOSU 10.06.2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941767
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