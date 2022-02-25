***HALKB* *GEDIK* *GLCVY* *QNBFB* *PBTR* *SMRVA* *ISGYO* *KTKVK* *YKBNK* *NURVK* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının









***HALKB******GEDIK******GLCVY******QNBFB******PBTR******SMRVA******ISGYO******KTKVK******YKBNK******NURVK******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KTKVK, HALKB, GLCVY, QNBFB, SMRVA, NURVK, VAKBN, GEDIK, YKBNK, ISGYO, PBTR]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK422B6 100.000.000 25.02.2022 22.04.2022 01.03.2022- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62214 502.000.000 25.02.2022 03.06.2022 01.03.2022- Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. GLCVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGVYO62216 50.000.000 25.02.2022 06.06.2022 01.03.2022- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK52246 108.050.000 25.02.2022 20.05.2022 01.03.2022- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVYE2210 17.794.800 25.02.2022 05.10.2022 01.03.2022- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA82213 35.000.000 25.02.2022 19.08.2022 01.03.2022- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFB62230 70.000.000 25.02.2022 03.06.2022 01.03.2022- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKM22310 100.000.000 25.02.2022 24.02.2023 01.03.2022- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK52243 279.180.000 25.02.2022 16.05.2022 01.03.2022- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSISGY32319 90.000.000 25.02.2022 02.03.2023 01.03.2022- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPASTE2217 100.000.000 25.02.2022 31.10.2022 01.03.2022İlgili Şirketler [KTKVK, HALKB, GLCVY, QNBFB, SMRVA, NURVK, VAKBN, GEDIK, YKBNK, ISGYO, PBTR]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004579BIST