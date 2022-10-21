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***HALKB* *GLYHO* *BRKT* *ENJSA* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

21.10.2022 17:37
***HALKB* *GLYHO* *BRKT* *ENJSA* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***HALKB******GLYHO******BRKT******ENJSA******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, GLYHO, VAKBN, ENJSA, BRKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALA2244 212.000.000 21.10.2022 30.12.2022 25.10.2022
- Global Yatırım Holding A.Ş. GLYHO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMD12319 105.000.000 21.10.2022 20.01.2023 25.10.2022
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB12334 844.000.000 21.10.2022 20.01.2023 25.10.2022
- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSAE2320 900.000.000 21.10.2022 24.10.2023 25.10.2022
- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSAE2429 600.000.000 21.10.2022 18.10.2024 25.10.2022
- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSAE2411 1.500.000.000 21.10.2022 18.10.2024 25.10.2022
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKTE2315 125.000.000 21.10.2022 26.10.2023 25.10.2022


İlgili Şirketler [HALKB, GLYHO, VAKBN, ENJSA, BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073326


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Riyal 4,9313 4,9561 % 0,01  
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Altın Gr. 981 981 8,11  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.654 6.771 62,00  
Yarım 3.242 3.310 30,00  
Çeyrek 1.626 1.654 13,00  
Gümüş.Ons 18,78 18,82 0,13  
Gümüş Gr. 11,27 11,28 0,10  
B. Petrol 92,78 92,78 0,40  
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