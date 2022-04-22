***HALKB* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKB******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusundaAntalya İli, Muratpaşa İlçesi, Ermenek Mahallesi, Kütüklü Göl Mevkii, 27943 ada, 17-57-58 parsellerde kayıtlı, sırasıyla 31.228,62m², 31.499,43m² ve 172,52m² alanlı gayrimenkuller, 200.000.000.-TL bedelle, ana ortağımız Türkiye Halk Bankası A.Ş.'den satın alınarak portföyümüze dahil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023173BIST