***HALKB* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKB******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusundaİstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 418 Ada 145 numaralı parselde yer alan 29 adet bağımsız bölümden oluşan bina, 173.825.000.-TL bedelle, ana ortağımız Türkiye Halk Bankası A.Ş.'den satın alınarak portföyümüze dahil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030420BIST