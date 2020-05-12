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***HALKB* *HLVKS* *GARAN* *BRKT* *YKBNK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı

12.05.2020 16:04
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******HLVKS******GARAN******BRKT******YKBNK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, ERGLI, GARAN, HLVKS, HALKB, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52029 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/05/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52029 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52029 FİNANSMAN BONOSU 12/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01947 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 12/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01947 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 12/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019D7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 12/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019D7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 12/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/05/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52058 FİNANSMAN BONOSU 12/05/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52082 FİNANSMAN BONOSU 12/05/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72019 FİNANSMAN BONOSU 12/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844484


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KENT 279,40 18.609.318 % 10,00  
AVHOL 1,76 1.205.204 % 10,00  
TKURU 17,60 224.752 % 10,00  
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