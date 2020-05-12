***HALKB* *HLVKS* *GARAN* *BRKT* *YKBNK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***HALKB******HLVKS******GARAN******BRKT******YKBNK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, ERGLI, GARAN, HLVKS, HALKB, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52029 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/05/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52029 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52029 FİNANSMAN BONOSU 12/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01947 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 12/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01947 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 12/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019D7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 12/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019D7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 12/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/05/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52058 FİNANSMAN BONOSU 12/05/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52082 FİNANSMAN BONOSU 12/05/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72019 FİNANSMAN BONOSU 12/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844484BIST