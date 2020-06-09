***HALKB* *HLVKS* *YKBNK* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
09.06.2020 16:50
***HALKB******HLVKS******YKBNK******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler HLVKS, QNBFL, HALKB, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR62015 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62065 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92017 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850144
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,7978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
18:057,7268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0603
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7268
En Düşük
7,6354
18:05375,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,60
|Açılış
|: 375,34
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|3.377.987
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|748.409
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.323.950
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|464.907
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.618.910
|% -8,78
|
|MRSHL
|83,50
|25.202.858
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|INTEM
|11,00
|18.687.268
|% -5,42
|
|EKGYO
|1,87
|1.527.862.564
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|982.399.092
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|930.907.437
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|534.302.602
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|482.805.196
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.527.862.564
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|470.534.956
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|930.907.437
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|428.684.092
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.686.137
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6224
|8,6657
|% 0,13
|
|Frank
|7,1316
|7,1745
|% 1,02
|
|Riyal
|1,8053
|1,8144
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|19,01
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,03
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.463
|28,60
|
|Tam
|2.505
|2.535
|33,30
|
|Yarım
|1.222
|1.233
|12,40
|
|Çeyrek
|611
|618
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,58
|40,58
|-0,22
|