***HALKB* *HLVKS* *YKBNK* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***HALKB******HLVKS******YKBNK******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler HLVKS, QNBFL, HALKB, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR62015 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62065 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92017 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850144BIST