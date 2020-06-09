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***HALKB* *HLVKS* *YKBNK* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

09.06.2020 16:50
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******HLVKS******YKBNK******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler HLVKS, QNBFL, HALKB, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR62015 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62065 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92017 FİNANSMAN BONOSU 09/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850144


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 887,90 1.198.203 % 10,00  
IZTAR 6,05 3.377.987 % 10,00  
YONGA 29,48 748.409 % 10,00  
RTALB 22,66 3.323.950 % 10,00  
TACTR 6,72 1.540.244 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6224 8,6657 % 0,13  
Frank 7,1316 7,1745 % 1,02  
Riyal 1,8053 1,8144 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 19,01  
Altın Gr. 376 376 5,03  
Cumhuriyet 2.433 2.463 28,60  
Tam 2.505 2.535 33,30  
Yarım 1.222 1.233 12,40  
Çeyrek 611 618 7,40  
Gümüş.Ons 17,70 17,75 -0,05  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 -0,00  
B. Petrol 40,58 40,58 -0,22  
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