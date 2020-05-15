***HALKB* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
15.05.2020 18:38
***HALKB******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [HALKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sermayesinin 1.250.000.000 TL'den 2.473.776.223,776 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 1.223.776.223,776 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli paylar için 5,72 TL fiyatla alıcı Türkiye Varlık Fonu'na Toptan Alış Satış İşleminin (TAS) Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 20 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845554
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0209
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0461
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05382,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -4,77
|Açılış
|: 382,19
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,17
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3545
|8,3964
|% 0,29
|
|Frank
|7,0567
|7,0992
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-9,47
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.511
|-8,00
|
|Tam
|2.538
|2.576
|-8,30
|
|Yarım
|1.238
|1.259
|-4,10
|
|Çeyrek
|619
|630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|0,09
|
|B. Petrol
|35,19
|35,19
|2,69
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde 6.40 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 553 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TUPRS, YKBNK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PGSUS, TAVHL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2107, 69 artarak (% 2.27 ) 95, 118
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, KLGYO, EGGUB, TKURU, SERVE, SELGD, DIRIT