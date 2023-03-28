***HALKB* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
28.03.2023 15:55
***HALKB******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2023 tarihli 2023/19 sayılı bülteninde Türkiye Halk Bankası AŞ'nin (Banka) 10.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4.969.120.730,29 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılması ve ihraç edilecek payların tamamının, halka arz edilmeksizin Banka'nın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebi, SPK tarafından olumlu karşılanmış olup, işleme ilişkin SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi 28.03.2023 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından KAP üzerinde yayınlanmıştır. Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul'a 28.03.2023 tarihinde başvurulmuş olup, Borsa İstanbul'dan alınan 28.03.2023 tarihli yazıda başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru geçmiş 10 iş günü oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın 11,29 TL, başvuru tarihinden önceki işgününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın 11,22 TL olduğu belirtilmiştir. Buna müteakip işlem fiyatı 13,54 TL olarak belirlenmiştir. Tahsisli sermaye artışı üzerinden yaratılan toplam 2.215.657.311,669 TL nominal değerli Şirket payları, Şirket ortaklarından Türkiye Varlık Fonu'na 1 TL nominal değerli pay için 13,54 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. Satılacak toplamda 2.215.657.311,669 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir". Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (28.03.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır. Satış işleminin 29.03.2023 tarihinde ve takasının da Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacak olması planlanmaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128534
BIST
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|Değişim
|: -3,73%
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|Açılış
|: 5.004
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|: 4.998
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5.005
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|: 19,4300
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En Düşük
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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1.214,80
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1094
|19,1141
|% 0,14
|
|Euro
|20,7307
|20,7415
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,5181
|23,6360
|% 0,57
|
|Frank
|20,7020
|20,8267
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0728
|5,0983
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|11,50
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.209
|8,37
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.192
|8.289
|48,00
|
|Yarım
|4.016
|4.056
|23,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.028
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|0,09
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|0,60
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
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17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
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17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
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17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem