***HALKB*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***HALKB*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/12/2022Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt Alışı (Default Purchase)İlgili PazarTakasbank Ödünç Pay PiyasasıTakas Tarihi23/12/2022AçıklamalarTakasbank Ödünç Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere HALKB.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (23.12.2022) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089378BIST