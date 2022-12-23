***HALKB*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
23.12.2022 11:12
***HALKB*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [HALKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/12/2022
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
Takasbank Ödünç Pay Piyasası
Takas Tarihi
23/12/2022
Açıklamalar
Takasbank Ödünç Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere HALKB.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (23.12.2022) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089378
BIST
14:045.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -24,90
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
14:0418,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
14:0419,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0526
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
14:041.080,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.080,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler14:02
|TERA
|12,10
|132.773
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|58.405.928
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.281.165
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.245.728
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.766.793
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,56
|546.684.270
|% -7,73
|
|BTCIM
|45,26
|172.972.791
|% -7,63
|
|GLRYH
|12,36
|173.443.474
|% -7,55
|
|SASA
|117,20
|401.345.827
|% -6,24
|
|THYAO
|141,80
|3.372.070.204
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,45
|2.557.115.870
|% -0,32
|
|KOZAL
|588,00
|2.139.341.539
|% 4,40
|
|ENKAI
|28,34
|2.037.099.211
|% 1,50
|
|EKGYO
|8,32
|1.966.132.040
|% 0,12
|
|EKGYO
|8,32
|1.966.132.040
|% 0,12
|
|SKBNK
|3,16
|537.993.826
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,12
|1.923.094.739
|% 1,94
|
|YKBNK
|12,19
|1.708.017.379
|% 0,99
|
|KRDMD
|18,45
|2.557.115.870
|% -0,32
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6826
|18,6875
|% 0,14
|
|Euro
|19,8395
|19,8522
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4820
|22,5947
|% 0,39
|
|Frank
|20,0025
|20,1230
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9525
|4,9774
|% 0,14
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,88
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.290
|7.342
|24,00
|
|Yarım
|3.530
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|2,10
|