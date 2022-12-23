***HALKB*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***HALKB*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/12/2022Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarTakasbank Ödünç Pay PiyasasıTakas Tarihi23/12/2022AçıklamalarHALKB.TE sırasındaki temerrüt işlemi 23/12/2022 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089496BIST