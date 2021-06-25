***HALKB* *KNTFA* *HSBCB* *QNBFB* *PBTR* *MGROS* *TEBCE* *YKBNK* *SKYMD* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem









***HALKB******KNTFA******HSBCB******QNBFB******PBTR******MGROS******TEBCE******YKBNK******SKYMD******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HALKB, PBTR, MGROS, QNBFB, KNTFA, TEBCE, VAKBN, HSBCB, SKYMD, YKBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALE2125 1.176.000.000 25.06.2021 01.10.2021 29.06.2021- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. PBTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPASHE2114 90.000.000 23.06.2021 06.10.2021 29.06.2021- Migros Ticaret A.Ş. MGROS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMGTI62319 300.000.000 25.06.2021 23.06.2023 29.06.2021- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBKE2123 505.500.000 25.06.2021 01.10.2021 29.06.2021- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTFE2115 11.126.000 25.06.2021 06.10.2021 29.06.2021- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF62227 100.000.000 25.06.2021 24.06.2022 29.06.2021- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFBE2123 429.451.769 25.06.2021 22.10.2021 29.06.2021- HSBC Bank A.Ş. HSBCB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHSBCE2118 428.530.000 25.06.2021 01.10.2021 29.06.2021- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD92128 20.820.000 25.06.2021 15.09.2021 29.06.2021- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKK2141 554.500.000 25.06.2021 12.11.2021 29.06.2021İlgili Şirketler [HALKB, PBTR, MGROS, QNBFB, KNTFA, TEBCE, VAKBN, HSBCB, SKYMD, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944226BIST