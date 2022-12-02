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***HALKB* *KNTFA* *QNBFB* *VESBE* *ISMEN* *TCRYT* *CIMSA* *GLBMD* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

02.12.2022 17:35
***HALKB* *KNTFA* *QNBFB* *VESBE* *ISMEN* *TCRYT* *CIMSA* *GLBMD* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***HALKB******KNTFA******QNBFB******VESBE******ISMEN******TCRYT******CIMSA******GLBMD******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TCRYT, QNBFB, ULUFA, HALKB, GLBMD, ISMEN, KNTFA, VESBE, CIMSA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD42334 100.000.000 02.12.2022 25.04.2023 06.12.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK32313 540.200.000 02.12.2022 03.03.2023 06.12.2022
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK32325 50.000.000 02.12.2022 02.03.2023 06.12.2022
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL32316 1.065.000.000 02.12.2022 03.03.2023 06.12.2022
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK22321 30.000.000 02.12.2022 20.02.2023 06.12.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD12336 501.500.000 02.12.2022 10.01.2023 06.12.2022
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF22324 26.000.000 02.12.2022 24.02.2023 06.12.2022
- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. VESBE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVEST52312 394.000.000 02.12.2022 25.05.2023 06.12.2022
- Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. CIMSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSCMSAA2319 500.000.000 02.12.2022 22.12.2023 06.12.2022


İlgili Şirketler [TCRYT, QNBFB, ULUFA, HALKB, GLBMD, ISMEN, KNTFA, VESBE, CIMSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084040


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ACSEL 81,40 105.715.788 % 10,00  
SNPAM 19,25 2.176.267 % 10,00  
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Yarım 3.488 3.553 -3,00  
Çeyrek 1.750 1.776 -2,00  
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Gümüş Gr. 13,86 13,88 0,22  
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