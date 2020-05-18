***HALKB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
18.05.2020 11:21
***HALKB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 1.223.776.223,776 TL nominal değerde kaydi bakiye
(ISIN Kod:
TRETHAL00019
)
bankanın talebi üzerine 18.05.2020 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845698
BIST
15:42101.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.893,49
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
15:426,8686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0327
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
15:427,4434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
15:42387,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,53
|Açılış
|: 387,50
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,20
|6.386.640
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.261.658
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|55.599.107
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.200.670
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.279.249
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,78
|964.317.082
|% 6,31
|
|ALKIM
|12,99
|721.658.128
|% -8,52
|
|THYAO
|10,86
|680.244.610
|% 2,65
|
|GARAN
|7,80
|599.638.510
|% 1,30
|
|PGSUS
|54,15
|456.614.704
|% 6,39
|
|EKGYO
|1,30
|192.940.370
|% 4,00
|
|CEMAS
|1,10
|132.813.327
|% 3,77
|
|ISFIN
|4,09
|441.326.267
|% 4,87
|
|KARSN
|1,78
|182.076.987
|% 3,49
|
|SASA
|10,78
|964.317.082
|% 6,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3276
|8,3694
|% -0,04
|
|Frank
|7,0466
|7,0890
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|12,74
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.533
|13,80
|
|Tam
|2.560
|2.599
|14,10
|
|Yarım
|1.249
|1.270
|6,90
|
|Çeyrek
|625
|635
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,33
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,12
|
|B. Petrol
|34,41
|34,41
|1,91
|
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