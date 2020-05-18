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***HALKB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

18.05.2020 11:21
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***HALKB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 1.223.776.223,776 TL nominal değerde kaydi bakiye
(ISIN Kod:
 
TRETHAL00019
)
bankanın talebi üzerine 18.05.2020 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845698


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