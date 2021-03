***HALKB* *MERKO* *MRGYO* *MMCAS* *IHLAS* *ISFIN* *OYAKC* *TUCLK* *SKBNK* *PAPIL* *EKGYO* *CEOEM* *SISE* *CIMSA* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK









***HALKB******MERKO******MRGYO******MMCAS******IHLAS******ISFIN******OYAKC******TUCLK******SKBNK******PAPIL******EKGYO******CEOEM******SISE******CIMSA******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi Spk İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler ATAGY, CEOEM, CIMSA, EKGYO, IHLAS, ISFIN, MRGYO, MERKO, MMCAS, OYAKC, PAPIL, SKBNK, TUCLK, HALKB, SISESermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAATAYO91Q1 ATAGY E 500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI CEO EVENT MEDYA A.S. TRECEOM00011 CEOEM E 750,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. TRACIMSA91F9 CIMSA E 800,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEGYO00017 EKGYO E 4.166,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IHLAS HOLDING A.S. TRAIHLAS91D5 IHLAS E 239.900,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IS FINANSAL KIRALAMA A.S. TRAISGEN91P9 ISFIN E 23.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREMRGY00013 MRGYO E 8.250,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. TRAMERKO91A5 MERKO E 200,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. TREGNTR00011 MMCAS E 106.116,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. TRAMRDIN91F2 OYAKC E 1.750,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PAPILON SAVUNMA-GÜVENLIK SISTEMLERI BILISIM MÜHENDISLIK HIZMETLERI ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. A.S. TREPAPL00010 PAPIL E 200,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SEKERBANK T.A.S. TRASKBNK91N8 SKBNK E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TUGÇELIK ALÜMINYUM VE METAL MAMÜLLERI SANAYI VE TICARET A.S. TRETUGC00018 TUCLK E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. TRETHAL00019 HALKB E 500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. TRASISEW91Q3 SISE E 0,436 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921706BIST