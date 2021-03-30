***HALKB* *MERKO* *MRGYO* *MMCAS* *IHLAS* *ISFIN* *OYAKC* *TUCLK* *SKBNK* *PAPIL* *EKGYO* *CEOEM* *SISE* *CIMSA* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK
30.03.2021 11:31
***HALKB******MERKO******MRGYO******MMCAS******IHLAS******ISFIN******OYAKC******TUCLK******SKBNK******PAPIL******EKGYO******CEOEM******SISE******CIMSA******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi Spk İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ATAGY, CEOEM, CIMSA, EKGYO, IHLAS, ISFIN, MRGYO, MERKO, MMCAS, OYAKC, PAPIL, SKBNK, TUCLK, HALKB, SISE
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAATAYO91Q1 ATAGY E 500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI CEO EVENT MEDYA A.S. TRECEOM00011 CEOEM E 750,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. TRACIMSA91F9 CIMSA E 800,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEGYO00017 EKGYO E 4.166,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IHLAS HOLDING A.S. TRAIHLAS91D5 IHLAS E 239.900,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IS FINANSAL KIRALAMA A.S. TRAISGEN91P9 ISFIN E 23.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREMRGY00013 MRGYO E 8.250,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. TRAMERKO91A5 MERKO E 200,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. TREGNTR00011 MMCAS E 106.116,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. TRAMRDIN91F2 OYAKC E 1.750,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PAPILON SAVUNMA-GÜVENLIK SISTEMLERI BILISIM MÜHENDISLIK HIZMETLERI ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. A.S. TREPAPL00010 PAPIL E 200,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SEKERBANK T.A.S. TRASKBNK91N8 SKBNK E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TUGÇELIK ALÜMINYUM VE METAL MAMÜLLERI SANAYI VE TICARET A.S. TRETUGC00018 TUCLK E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. TRETHAL00019 HALKB E 500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. TRASISEW91Q3 SISE E 0,436 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921706
BIST