***HALKB* *QNBFB* *BRKT* *SEKFA* *ISMEN* *CAGFA* *EMIRV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
04.11.2022 17:37
Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Emir Varlık Yönetim A.Ş. EMIRV Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEMIR22319 42.000.000 04.11.2022 03.02.2023 08.11.2022
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF22311 60.000.000 04.11.2022 03.02.2023 08.11.2022
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL22317 915.600.000 04.11.2022 03.02.2023 08.11.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDA2232 430.500.000 04.11.2022 22.12.2022 08.11.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK22348 607.500.000 04.11.2022 03.02.2023 08.11.2022
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT22311 400.000.000 04.11.2022 03.02.2023 08.11.2022
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFHA2225 16.535.500 04.11.2022 28.12.2022 08.11.2022
İlgili Şirketler [EMIRV, CAGFA, HALKB, ISMEN, QNBFB, BRKT, SEKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076851
BIST