***HALKB* *SEKFK* *QNBFB* *DENIZ* *ENJSA* *ODEA* *AKBNK* *DSTKF* *OYYAT* *TRKSH* *ORFIN* *VAKBN* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
16.10.2020 17:04
***HALKB******SEKFK******QNBFB******DENIZ******ENJSA******ODEA******AKBNK******DSTKF******OYYAT******TRKSH******ORFIN******VAKBN******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri KAP
İlgili Şirketler AKBNK, ATAGY, DENIZ, DSTKF, ENJSA, ODEA, ORFIN, OYYAT, QNBFB, SEKFK, HALKB, TRKSH, VAKBN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12171 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAYE2028 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfa
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAYE2028 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP42117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE2014 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE2022 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfa
DESTEK FAKTORİNG A.Ş. DSTKF TRFDSTFE2028 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSAE2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAE2032 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMDE2026 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2032 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKE2028 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2034 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfa
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAKE2015 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBE2057 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882198
BIST