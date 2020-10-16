***HALKB* *SEKFK* *QNBFB* *DENIZ* *ENJSA* *ODEA* *AKBNK* *DSTKF* *OYYAT* *TRKSH* *ORFIN* *VAKBN* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***HALKB******SEKFK******QNBFB******DENIZ******ENJSA******ODEA******AKBNK******DSTKF******OYYAT******TRKSH******ORFIN******VAKBN******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri KAPİlgili Şirketler AKBNK, ATAGY, DENIZ, DSTKF, ENJSA, ODEA, ORFIN, OYYAT, QNBFB, SEKFK, HALKB, TRKSH, VAKBNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12171 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAYE2028 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfaATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAYE2028 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP42117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE2014 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE2022 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfaDESTEK FAKTORİNG A.Ş. DSTKF TRFDSTFE2028 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfaENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSAE2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAE2032 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMDE2026 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2032 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKE2028 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2034 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfaTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAKE2015 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBE2057 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882198BIST