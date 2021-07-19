***HALKB* *SKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
19.07.2021 12:25
***HALKB******SKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler SKBNK, HALKB
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92120 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92146 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951616
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5989
En Düşük
8,5418
12:3510,0637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0764
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1495
En Düşük
10,0438
12:35499,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,88
|Açılış
|: 499,53
|
|Önceki Kapanış
|: 500,41
|
502,34
En Düşük
498,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|EUKYO
|7,80
|4.114.288
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|EUKYO
|7,80
|4.114.288
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5475
|8,5510
|% -0,41
|
|Euro
|10,0564
|10,0637
|% -0,75
|
|Sterlin
|11,5932
|11,6514
|% -0,95
|
|Frank
|9,2460
|9,3017
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2727
|2,2841
|% -0,40
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|4,57
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|-0,01
|
Seans Raporu
12:35
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-
15:29
NUGYO, BLCYT, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:14
SAMAT, VBTYZ, HURGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:59
AVOD, KGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:44
EUKYO, AKFGY, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:29
BLCYT, KGYO, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında