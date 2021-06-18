***HALKB* *TEBNK* *AKTIF* *DENIZ* *AYGAZ* *EKTVK* *OYAKC* *KNTFA* *SKBNK* *BRKT* *DNFIN* *YKBNK* *TRKSH* *GLBMD* *ZOREN* *BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
18.06.2021 17:43
***HALKB******TEBNK******AKTIF******DENIZ******AYGAZ******EKTVK******OYAKC******KNTFA******SKBNK******BRKT******DNFIN******YKBNK******TRKSH******GLBMD******ZOREN******BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AYGAZ, BRKT, BSRFK, DENIZ, DNFIN, EKTVK, GLBMD, KNTFA, OYAKC, SKBNK, TEBNK, HALKB, TRKSH, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1062112 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 18/06/2021 İtfa
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 İtfa
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62184 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62184 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62133 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62133 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62145 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62152 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62178 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK72117 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62141 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62141 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK62129 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK62137 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
KENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF62114 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSASLN62118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSASLN62118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62146 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK62110 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN92118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943129
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