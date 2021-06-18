Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HALKB* *TEBNK* *AKTIF* *DENIZ* *AYGAZ* *EKTVK* *OYAKC* *KNTFA* *SKBNK* *BRKT* *DNFIN* *YKBNK* *TRKSH* *GLBMD* *ZOREN* *BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

18.06.2021 17:43



***HALKB******TEBNK******AKTIF******DENIZ******AYGAZ******EKTVK******OYAKC******KNTFA******SKBNK******BRKT******DNFIN******YKBNK******TRKSH******GLBMD******ZOREN******BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AYGAZ, BRKT, BSRFK, DENIZ, DNFIN, EKTVK, GLBMD, KNTFA, OYAKC, SKBNK, TEBNK, HALKB, TRKSH, YKBNK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1062112 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 18/06/2021 İtfa
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 İtfa
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62184 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62184 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62133 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62133 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62145 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62152 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62178 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK72117 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62141 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62141 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK62129 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK62137 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
KENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF62114 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSASLN62118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSASLN62118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62146 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK62110 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN92118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943129


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.391
Değişim :  -1,63% |  -23,09
Açılış :  1.418  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.389
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 6,05 1.393.334 % 10,00  
VKFYO 5,52 7.327.590 % 9,96  
TKURU 139,20 5.944.798 % 9,95  
VAKFN 8,74 209.341.709 % 9,94  
OZBAL 9,20 20.798.995 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7206 8,7540 % 0,40  
Euro 10,3465 10,3892 % -0,08  
Sterlin 12,0161 12,0763 % -0,74  
Frank 9,4222 9,4790 % -0,42  
Riyal 2,3225 2,3342 % 0,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 -9,33  
Altın Gr. 495 495 -1,67  
Cumhuriyet 3.304 3.354 13,00  
Tam 3.288 3.375 11,50  
Yarım 1.589 1.632 5,56  
Çeyrek 797 816 2,78  
Gümüş.Ons 25,78 25,82 -0,12  
Gümüş Gr. 7,24 7,26 -0,01  
B. Petrol 73,28 73,28 0,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru