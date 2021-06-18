***HALKB* *TEBNK* *AKTIF* *DENIZ* *AYGAZ* *EKTVK* *OYAKC* *KNTFA* *SKBNK* *BRKT* *DNFIN* *YKBNK* *TRKSH* *GLBMD* *ZOREN* *BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU









***HALKB******TEBNK******AKTIF******DENIZ******AYGAZ******EKTVK******OYAKC******KNTFA******SKBNK******BRKT******DNFIN******YKBNK******TRKSH******GLBMD******ZOREN******BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AYGAZ, BRKT, BSRFK, DENIZ, DNFIN, EKTVK, GLBMD, KNTFA, OYAKC, SKBNK, TEBNK, HALKB, TRKSH, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1062112 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 18/06/2021 İtfaAYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 İtfaAYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62184 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62184 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62133 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfaBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62133 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62145 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62152 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62178 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK72117 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62141 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62141 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK62129 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfaGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK62137 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfaKENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF62114 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfaOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSASLN62118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 İtfaOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSASLN62118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62146 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK62110 FİNANSMAN BONOSU 18/06/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN92118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943129BIST