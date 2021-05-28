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GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HALKB* *TEBNK* *AKTIF* *DENIZ* *ISMEN* *SMRFA* *ISFIN* *KOCFN* *EREGL* *OYYAT* *TCRYT* *KTKVK* *YKBNK* *CRDFA* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(

28.05.2021 18:10



***HALKB******TEBNK******AKTIF******DENIZ******ISMEN******SMRFA******ISFIN******KOCFN******EREGL******OYYAT******TCRYT******KTKVK******YKBNK******CRDFA******GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, CRDFA, DENIZ, GLBMD, ISMEN, ISFIN, KOCFN, KTKVK, SMRFA, TCRYT, TEBNK, HALKB, YKBNK, EREGL, OYYAT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAV1252116 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 28/05/2021 İtfa
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC52133 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72136 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREGL TRSERGL52117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/05/2021 İtfa
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREGL TRSERGL52117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK52112 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN52111 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD056M1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 28/05/2021 İtfa
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF22312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52121 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/05/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52121 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD52114 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 İtfa
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD52122 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 İtfa
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF52126 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD52127 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK52113 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52124 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52157 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72118 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82117 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2115 FİNANSMAN BONOSU 28/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD280521F10 DÖVİZLİ HAZİNE KİRA SERTİFİKASI 28/05/2021 İtfa
TCMB TRD280521F10 DÖVİZLİ HAZİNE KİRA SERTİFİKASI 28/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT280521F12 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 28/05/2021 İtfa
TCMB TRT280521F12 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 28/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT280521F20 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 28/05/2021 İtfa
TCMB TRT280521F20 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 28/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938754


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Sterlin 12,1225 12,1833 % 0,74  
Frank 9,4847 9,5419 % 0,51  
Riyal 2,2773 2,2887 % 0,80  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.905 7,97  
Altın Gr. 524 524 6,17  
Cumhuriyet 3.450 3.502 48,00  
Tam 3.433 3.521 47,72  
Yarım 1.659 1.703 23,08  
Çeyrek 832 852 11,54  
Gümüş.Ons 27,91 27,95 0,09  
Gümüş Gr. 7,68 7,69 0,08  
B. Petrol 68,97 68,97 -0,23  
Seans Raporu 18:05
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