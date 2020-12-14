***HALKB* *TEBNK* *AKTIF* *USAK* *BRKT* *SEKFA* *ISGYO* *GARFA* *TCRYT* *EKTVK* *DNFIN* *NURVK* *AKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma









***HALKB******TEBNK******AKTIF******USAK******BRKT******SEKFA******ISGYO******GARFA******TCRYT******EKTVK******DNFIN******NURVK******AKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, BRKT, DNFIN, EKTVK, GARFA, ISGYO, NURVK, SEKFA, TCRYT, TEBNK, HALKB, USAK, VAKBNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12155 FİNANSMAN BONOSU 11.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA20A8 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11.12.2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA20A8 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKA2026 FİNANSMAN BONOSU 11.12.2020 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2055 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11.12.2020 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2055 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFAA2013 FİNANSMAN BONOSU 11.12.2020 İtfaİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGYA2016 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11.12.2020 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAA2013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11.12.2020 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAA2013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2019 FİNANSMAN BONOSU 11.12.2020 İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDA2013 FİNANSMAN BONOSU 11.12.2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK32123 FİNANSMAN BONOSU 11.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 11.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92112 FİNANSMAN BONOSU 11.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALA2020 FİNANSMAN BONOSU 11.12.2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALA2038 FİNANSMAN BONOSU 11.12.2020 İtfaUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBA2010 FİNANSMAN BONOSU 11.12.2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893036BIST