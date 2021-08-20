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***HALKB* *TEBNK* *OSMEN* *QNBFB* *BRKT* *AKSFA* *A1CAP* *DEVIR* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

20.08.2021 17:39



***HALKB******TEBNK******OSMEN******QNBFB******BRKT******AKSFA******A1CAP******DEVIR******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, OSMEN, DEVIR, TEBNK, AKSFA, A1CAP, YKBNK, BRKT, QNBFB]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL22226 100.000.000 20.08.2021 25.02.2022 24.08.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALK2119 666.000.000 20.08.2021 12.11.2021 24.08.2021
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMKK2118 20.000.000 20.08.2021 24.11.2021 24.08.2021
- Devir Faktoring A.Ş. DEVIR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDEVRK2119 3.600.000 20.08.2021 18.11.2021 24.08.2021
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBKE2110 1.560.090.913 20.08.2021 22.10.2021 24.08.2021
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFTA2122 15.000.000 20.08.2021 28.12.2021 24.08.2021
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP22217 100.000.000 20.08.2021 15.02.2022 24.08.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSYKBKE2219 181.050.000 20.08.2021 14.10.2022 24.08.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKTK2143 200.000.000 20.08.2021 12.11.2021 24.08.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBKA2127 257.003.000 20.08.2021 10.12.2021 24.08.2021


İlgili Şirketler [HALKB, OSMEN, DEVIR, TEBNK, AKSFA, A1CAP, YKBNK, BRKT, QNBFB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959703


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