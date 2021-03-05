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***HALKB* *TEBNK* *QNBFB* *BRKT* *CRDFA* *ULSFA* *SKYMD* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

05.03.2021 17:45



***HALKB******TEBNK******QNBFB******BRKT******CRDFA******ULSFA******SKYMD******YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, ULSFA, YKFKT, CRDFA, TEBNK, SKYMD, BRKT, QNBFB]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62156 153.000.000 05.03.2021 09.06.2021 09.03.2021
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK62116 15.000.000 05.03.2021 07.06.2021 09.03.2021
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF62111 280.000.000 04.03.2021 02.06.2021 09.03.2021
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC62116 40.000.000 05.03.2021 15.06.2021 09.03.2021
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBK62120 1.526.464.352 05.03.2021 04.06.2021 09.03.2021
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD62113 22.219.500 05.03.2021 02.06.2021 09.03.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDBRKT62127 225.000.000 05.03.2021 04.06.2021 09.03.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT52151 150.000.000 05.03.2021 25.05.2021 09.03.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK92119 45.500.000 05.03.2021 03.09.2021 09.03.2021


İlgili Şirketler [HALKB, ULSFA, YKFKT, CRDFA, TEBNK, SKYMD, BRKT, QNBFB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915487


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