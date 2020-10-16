***HALKB* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKB******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesi kapsamında, Şirketimiz iştiraklerinden olan Türk P ve I Sigorta A.Ş.'nin sermayesinde bulunan %16,6667 oranındaki Halk Bankası A.Ş. hisselerinin Şirketimize satış yoluyla devrine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından 16 Ekim 2020 tarihinde karar alınmış olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882230BIST