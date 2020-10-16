***HALKB* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 18:18
***HALKB******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesi kapsamında, Şirketimiz iştiraklerinden olan Türk P ve I Sigorta A.Ş.'nin sermayesinde bulunan %16,6667 oranındaki Halk Bankası A.Ş. hisselerinin Şirketimize satış yoluyla devrine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından 16 Ekim 2020 tarihinde karar alınmış olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882230
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
18:057,9060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0264
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,2668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0292
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
18:05483,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,03
|Açılış
|: 483,28
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.622
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9023
|7,9060
|% -0,33
|
|Euro
|9,2563
|9,2668
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,1837
|10,2348
|% -0,33
|
|Frank
|8,6030
|8,6548
|% -0,54
|
|Riyal
|2,1000
|2,1105
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-6,19
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOAS
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 510, 762 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 07 artarak (% 1.16 ) 1, 315
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, IHLGM, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 17, 525.00 milyon TL de
-
17:58PEGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 546, 802 adet işlem