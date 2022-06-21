***HALKB* *TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Satışı









***HALKB******TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıPlatform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKart OperasyonlarıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.250.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.06.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı1.750.000 TLBeher Pay Fiyatı1,098 TLToplam Tutar1.922.337,13 TL nakitSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)33,33Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)0,00Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)0,00Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0002İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıTürkiye Halk Bankası A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiÖzkaynak YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniÖzkaynak değeri üzerinden pay devriDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. sermayesinde Bankamızın sahibi olduğu %33,33 oranındaki payların tamamı 1.922.337,13-TL karşılığında tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber Türkiye Halk Bankası AŞ'ye satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038582BIST