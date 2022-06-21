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***HALKB* *TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Satışı

21.06.2022 19:15
***HALKB* *TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Satışı


***HALKB******TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [HALKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kart Operasyonları
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.250.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.06.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.750.000 TL
Beher Pay Fiyatı
1,098 TL
Toplam Tutar
1.922.337,13 TL nakit
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
33,33
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0,00
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0,00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0002
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Özkaynak Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Özkaynak değeri üzerinden pay devri
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. sermayesinde Bankamızın sahibi olduğu %33,33 oranındaki payların tamamı  1.922.337,13-TL karşılığında  tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber Türkiye Halk Bankası AŞ'ye satılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038582


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DGGYO 11,05 21.795.332 % 9,95  
DOKTA 31,18 12.511.109 % 9,94  
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Altın Gr. 1.025 1.025 3,75  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.805 6.916 29,00  
Yarım 3.341 3.383 14,00  
Çeyrek 1.673 1.691 7,00  
Gümüş.Ons 21,43 21,46 -0,25  
Gümüş Gr. 11,96 11,97 -0,13  
B. Petrol 111 111 -3,49  
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