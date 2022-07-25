***HALKB* *UNLU* *VAKFA* *QNBFB* *HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
25.07.2022 17:39
***HALKB******UNLU******VAKFA******QNBFB******HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB, QNBFB, VAKFA, HEKTS, UNLU]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALE2224 156.900.000 25.07.2022 03.10.2022 27.07.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBKE2230 798.160.000 25.07.2022 28.10.2022 27.07.2022
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFASE2217 235.100.000 25.07.2022 25.10.2022 27.07.2022
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKTE2213 307.000.000 25.07.2022 24.10.2022 27.07.2022
- Ünlü Yatırım Holding A.Ş. UNLU Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFUNCO92217 50.000.000 25.07.2022 08.09.2022 27.07.2022
İlgili Şirketler [HALKB, QNBFB, VAKFA, HEKTS, UNLU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047588
BIST