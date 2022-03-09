***HALKB* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.03.2022 10:42
***HALKB******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [HALKB, VAKBN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALKB.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: HLY, Satıcı Üye: HLY (Fiyat: 5,37 TL, Miktar: 2.495.344.506 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. VAKBN.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: VKY, Satıcı Üye: VKY (Fiyat: 4,18 TL, Miktar: 3.205.741.626 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008637
BIST
10:472.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 32,42
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.046
En Düşük
2.033
10:4714,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1840
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6352
En Düşük
14,4349
10:4716,0509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2465
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
16,0509
En Düşük
15,7698
10:47961,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,15
|Açılış
|: 961,16
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
962,92
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler10:47
|GZNMI
|16,94
|129.117
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|206.950
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|SASA
|54,10
|520.757.650
|% 6,60
|
|CLEBI
|189,50
|13.670.559
|% 6,46
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|YUNSA
|14,41
|10.360.782
|% -3,81
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|AKFGY
|2,76
|10.140.541
|% -3,16
|
|KERVN
|0,62
|31.248
|% -3,13
|
|KRDMD
|15,07
|900.568.454
|% 3,29
|
|THYAO
|26,14
|809.669.950
|% 3,32
|
|KOZAL
|144,90
|763.120.895
|% 0,21
|
|SISE
|13,51
|738.873.957
|% 4,65
|
|SASA
|54,10
|520.757.650
|% 6,60
|
|KRDMD
|15,07
|900.568.454
|% 3,29
|
|SISE
|13,51
|738.873.957
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,16
|85.508.910
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,65
|122.942.602
|% 0,83
|
|ODAS
|1,44
|45.250.681
|% 1,41
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6267
|14,6346
|% 1,27
|
|Euro
|15,9771
|16,0509
|% 1,56
|
|Sterlin
|19,1120
|19,2079
|% 1,20
|
|Frank
|15,6712
|15,7656
|% 1,10
|
|Riyal
|3,8835
|3,9030
|% 1,07
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.046
|2.046
|-5,22
|
|Altın Gr.
|959
|959
|4,84
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,46
|0,17
|
|B. Petrol
|129
|129
|1,39
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:02SNGYO
Yüzde 4.71 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 870, 522 adet işlem
-
11:01KRSTL
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 277, 039 adet işlem
-
11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, ASELS, KOZAL
-
11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PGSUS, SISE
-
11:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 1 artarak (% 1.82 ) 1, 854