Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HALKB* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

09.03.2022 10:42
***HALKB* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***HALKB******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [HALKB, VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

HALKB.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: HLY, Satıcı Üye: HLY (Fiyat: 5,37 TL, Miktar: 2.495.344.506 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. VAKBN.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: VKY, Satıcı Üye: VKY (Fiyat: 4,18 TL, Miktar: 3.205.741.626 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008637


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:472.044
Değişim :  1,61% |  32,42
Açılış :  2.036  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.046 En Düşük
2.033
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 16,94 129.117 % 10,00  
GRSEL 9,07 206.950 % 9,94  
ROYAL 3,60 255.370 % 9,09  
SASA 54,10 520.757.650 % 6,60  
CLEBI 189,50 13.670.559 % 6,46  
daha fazla
10:47 Alış Satış %  
Dolar 14,6267 14,6346 % 1,27  
Euro 15,9771 16,0509 % 1,56  
Sterlin 19,1120 19,2079 % 1,20  
Frank 15,6712 15,7656 % 1,10  
Riyal 3,8835 3,9030 % 1,07  
daha fazla
10:47 Alış Satış %  
Altın Ons 2.046 2.046 -5,22  
Altın Gr. 959 959 4,84  
Cumhuriyet 6.249 6.343 212,00  
Tam 6.217 6.377 219,79  
Yarım 3.005 3.085 106,32  
Çeyrek 1.507 1.542 53,16  
Gümüş.Ons 26,49 26,53 0,07  
Gümüş Gr. 12,45 12,46 0,17  
B. Petrol 129 129 1,39  
Seans Raporu 10:47
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru