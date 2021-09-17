***HALKB* *YATVK* *AKTIF* *DENIZ* *ISGYO* *SEKFA* *EKTVK* *SMRFA* *EXIMB* *SKBNK* *BRKT* *DNFIN* *YKBNK* *TRKSH* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(









***HALKB******YATVK******AKTIF******DENIZ******ISGYO******SEKFA******EKTVK******SMRFA******EXIMB******SKBNK******BRKT******DNFIN******YKBNK******TRKSH******GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, BRKT, DENIZ, DNFIN, EKTVK, EXIMB, GLBMD, ISGYO, SEKFA, SKBNK, SMRFA, HALKB, TRKSH, YATVK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1092119 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/09/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92140 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92140 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12215 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK92115 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. EXIMB TRSEXIM92214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK92126 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfaİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGY92112 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH92115 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH92123 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeSÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF92114 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK92117 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS92120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS92120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52219 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52227 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92116 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92116 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKK2125 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKK2133 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964318BIST