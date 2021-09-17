Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HALKB* *YATVK* *AKTIF* *DENIZ* *ISGYO* *SEKFA* *EKTVK* *SMRFA* *EXIMB* *SKBNK* *BRKT* *DNFIN* *YKBNK* *TRKSH* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(

17.09.2021 17:28



***HALKB******YATVK******AKTIF******DENIZ******ISGYO******SEKFA******EKTVK******SMRFA******EXIMB******SKBNK******BRKT******DNFIN******YKBNK******TRKSH******GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, BRKT, DENIZ, DNFIN, EKTVK, EXIMB, GLBMD, ISGYO, SEKFA, SKBNK, SMRFA, HALKB, TRKSH, YATVK, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1092119 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/09/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92140 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92140 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12215 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK92115 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. EXIMB TRSEXIM92214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK92126 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGY92112 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH92115 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH92123 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF92114 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK92117 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS92120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS92120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52219 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52227 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92116 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92116 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKK2125 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKK2133 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964318


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427 En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru