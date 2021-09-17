***HALKB* *YATVK* *AKTIF* *DENIZ* *ISGYO* *SEKFA* *EKTVK* *SMRFA* *EXIMB* *SKBNK* *BRKT* *DNFIN* *YKBNK* *TRKSH* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(
17.09.2021 17:28
***HALKB******YATVK******AKTIF******DENIZ******ISGYO******SEKFA******EKTVK******SMRFA******EXIMB******SKBNK******BRKT******DNFIN******YKBNK******TRKSH******GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, BRKT, DENIZ, DNFIN, EKTVK, EXIMB, GLBMD, ISGYO, SEKFA, SKBNK, SMRFA, HALKB, TRKSH, YATVK, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1092119 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/09/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92140 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92140 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12215 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK92115 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. EXIMB TRSEXIM92214 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK92126 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGY92112 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH92115 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH92123 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF92114 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK92117 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS92120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS92120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52219 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52227 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92116 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92116 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKK2125 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKK2133 FİNANSMAN BONOSU 17/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964318
BIST