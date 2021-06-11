***HALKB* *YATVK* *TEBNK* *VAKVK* *USAK* *DENFA* *YKBNK* *GLBMD* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
11.06.2021 17:12
***HALKB******YATVK******TEBNK******VAKVK******USAK******DENFA******YKBNK******GLBMD******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DENFA, GLBMD, TEBNK, HALKB, USAK, VAKBN, VAKVK, YATVK, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK72111 FİNANSMAN BONOSU 11.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK62111 FİNANSMAN BONOSU 11.06.2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62138 FİNANSMAN BONOSU 11.06.2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92112 FİNANSMAN BONOSU 11.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB62123 FİNANSMAN BONOSU 11.06.2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62162 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11.06.2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62162 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82133 FİNANSMAN BONOSU 11.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942007
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