***HALKB* *YATVK* *TEBNK* *VAKVK* *USAK* *DENFA* *YKBNK* *GLBMD* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***HALKB******YATVK******TEBNK******VAKVK******USAK******DENFA******YKBNK******GLBMD******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DENFA, GLBMD, TEBNK, HALKB, USAK, VAKBN, VAKVK, YATVK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK72111 FİNANSMAN BONOSU 11.06.2021 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK62111 FİNANSMAN BONOSU 11.06.2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62138 FİNANSMAN BONOSU 11.06.2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL92112 FİNANSMAN BONOSU 11.06.2021 Kupon\Getiri ÖdemeUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11.06.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB62123 FİNANSMAN BONOSU 11.06.2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62162 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11.06.2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62162 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11.06.2021 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11.06.2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82133 FİNANSMAN BONOSU 11.06.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942007BIST